Військовослужбовці матимуть додаткові 15 днів відпустки
Наразі відпустка українських військових становить 30 днів на рік
Починаючи від серпня українські військовослужбовці матимуть додаткові 15 днів відпустки. Про це президент Володимир Зеленський розповів у відеозверненні у четвер, 31 липня.
«Я доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. Щоб у серпні це запрацювало», – повідомив Володимир Зеленський.
Крім того, Володимир Зеленський повідомив про підписання закону, який гарантує виплати військовим, які несуть службу на передовій, а також всі належні виплати рідним полеглих захисників.
Зазначимо, що наразі відпустка українських військових становить 30 днів. При цьому військовослужбовці мають право взяти додаткову відпустку за сімейними обставинами.
Нагадаємо, у травні 2024 року Кабмін погодив для українських військових додаткову відпустку за знищену ворожу техніку. Вона може тривати не більше 15 календарних днів.