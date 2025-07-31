Військові зможуть отримати додаткові 15 днів відпусти

Починаючи від серпня українські військовослужбовці матимуть додаткові 15 днів відпустки. Про це президент Володимир Зеленський розповів у відеозверненні у четвер, 31 липня.

«Я доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. Щоб у серпні це запрацювало», – повідомив Володимир Зеленський.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив про підписання закону, який гарантує виплати військовим, які несуть службу на передовій, а також всі належні виплати рідним полеглих захисників.

Зазначимо, що наразі відпустка українських військових становить 30 днів. При цьому військовослужбовці мають право взяти додаткову відпустку за сімейними обставинами.

Нагадаємо, у травні 2024 року Кабмін погодив для українських військових додаткову відпустку за знищену ворожу техніку. Вона може тривати не більше 15 календарних днів.