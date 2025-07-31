Нардепи підтримали законопроєкт про збільшення оборонних видатків на 412 млрд грн
115 млрд грн з них підуть на грошове забезпечення військовослужбовців
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У четвер, 31 липня, народні депутати проголосували за основу та в цілому за законопроєкт про зміни до державного бюджету. Законопроєкт передбачає збільшення видатків лише на оборонний сектор, зокрема – на виплати військовослужбовцям Сил оборони, йдеться у трансляції Верховної Ради.
За законопроєкт №13573 проголосували 332 депутати парламенту. Він передбачає збільшення витрат на оборонну сферу на 412,3 млрд грн.
Зазначається, що з виділених грошей:
- 115 млрд грн підуть на грошове забезпечення військовослужбовців Сил оборони;
- 216 млрд грн – на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів;
- 81,3 млрд грн – на інші потреби війська.
Окрім цього, проєкт закону передбачає новий розподіл ПДФО з 1 серпня. Він передбачає, що 60% від надходжень спрямовуватимуть на закупівлю безпілотників, озброєння та військової техніки, 30% – на дрони Держспецзв’язку та 10% – на потреби бригад.
Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради нардепи також проголосували за президентський законопроєкт №13553 про відновлення повноважень НАБУ і САП. За законопроєкт проголосував 331 депутат – після цього спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав його.