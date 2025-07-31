Бюджет на оборону збільшили на понад 400 млрд грн

У четвер, 31 липня, народні депутати проголосували за основу та в цілому за законопроєкт про зміни до державного бюджету. Законопроєкт передбачає збільшення видатків лише на оборонний сектор, зокрема – на виплати військовослужбовцям Сил оборони, йдеться у трансляції Верховної Ради.

За законопроєкт №13573 проголосували 332 депутати парламенту. Він передбачає збільшення витрат на оборонну сферу на 412,3 млрд грн.

Зазначається, що з виділених грошей:

115 млрд грн підуть на грошове забезпечення військовослужбовців Сил оборони;

216 млрд грн – на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів;

81,3 млрд грн – на інші потреби війська.

Окрім цього, проєкт закону передбачає новий розподіл ПДФО з 1 серпня. Він передбачає, що 60% від надходжень спрямовуватимуть на закупівлю безпілотників, озброєння та військової техніки, 30% – на дрони Держспецзв’язку та 10% – на потреби бригад.

Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради нардепи також проголосували за президентський законопроєкт №13553 про відновлення повноважень НАБУ і САП. За законопроєкт проголосував 331 депутат – після цього спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав його.