БпЛА атакували «Тольяттіазот»

В ніч на п’ятницю, 19 грудня, у російських містах Орел, Тольятті та Ростов-на-Дону пролунали вибухи. Деякі райони залишились повністю знеструмленими. Про це розповіли російські телеграм-канали та губернатори цих областей.

Як повідомляли росіяни, вночі Ростов-на-Дону атакували ракети. За даними телеграм-каналів, перша ракета вразила ТЕЦ, друга – трансформаторне обладнання.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь заявив, що наслідки атаки зафіксували у Ростові, Таганрозі, Куйбишевському, Матвєєво-Курганському та Родіоново-Несвітайському районах. В кількох населених пунктах пошкоджено цивільні об'єкти. У Ростові через обрив високовольтної ЛЕП від енергопостачання відключено житлові будинки.

Орел також атакували ракетами, під удар потрапила місцева ТЕЦ. Губернатор регіону Андрєй Кличков зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено об'єкт комунальної інфраструктури, у зв'язку з чим можливі короткочасні обмеження тепло- та енергопостачання.

«За попередньою інформацією, постраждалих немає. Аварійними бригадами проводяться ремонтні роботи, у зв'язку з чим можливі короткочасні обмеження тепло- та енергопостачання і гарячої води в Радянському районі міста Орла», – йдеться у дописі.

Тольятті Самарської область атакували БпЛА, після чого на підприємстві «Тольяттіазот» спалахнула пожежа. Зауважимо, що це один із найбільших хімічних заводів Росії та один із найбільших виробників аміаку у світі. Підприємство є стратегічно важливим для російської хімічної промисловості та експорту добрив.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 18 грудня, внаслідок дронової атаки постраждало вантажне судно в Ростові. Вибухи лунали також в Батайську.