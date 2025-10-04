Санае Такаїчі має консервативну позицію та виступає за підтримку України

Вперше в історії Японії уряд країни очолить жінка. Новою прем’єр-міністеркою Японії стала Санае Такаїчі, представниця головуючої консервативної партії Японії, повідомило у суботу, 4 жовтня, ВВС.

64-річна Санае Такаїчі, яка представляє головуючу Ліберально-демократичну партію, стала переможницею виборів на посаду нового прем’єр-міністра країни. Політикиня відома своєю консервативною позицією – зокрема, виступає проти одностатевих шлюбів та виступає проти мігрантів.

На посаді Санае Такаїчі замінить прем'єр-міністра Шігеру Ішібу, який 7 вересня пішов у відставку через другу поспіль поразку його партії на парламентських виборах. На посаді Шігеру Ішібу пробув менш ніж рік.

На посаді Санае Такаїчі зіткнеться кількома викликами – зокрема, з об’єднанням власної партії, яка перебуває у кризі через скандали та внутрішні конфлікти. Крім того, нова прем’єр-міністерка має розв’язати проблему повільного економічного зростання, інфляції та стагнації японських зарплат.

За даними ВВС, Такаїчі також хоче «переглянути пацифістську конституцію Японії». За даними журналістів, політикиня регулярно відвідує храм Ясукуні, де вшановують пам’ять японців, загиблих у Другій світовій війні – серед них і причетні до воєнних злочинів.

Санаке Такаїчі виступає за підтримку України у війні проти Росії. Крім того, політикиня виступає за жорстку політику щодо Китаю.