Новообраний прем'єр-міністр Японії Шігеру Ішіба (зліва) з вже експрем'єр-міністром Фуміо Кішідою (справа)

Парламент Японії проголосував за призначення нового прем’єр-міністра – ним став послідовник Фуміо Кішіди, який до серпня головував у кабінеті міністрів, Шіґеру Ішіба. Обрання політика прем’єр-міністром відбулося у вівторок, 1 жовтня, повідомило Reuters, а президент України Володимир Зеленський привітав Ішібу з новою посадою.

67-річний представник ліберал-демократів очолив партію після відставки прем’єр-міністра Фуміо Кішіди. Шіґеру Ішіба був одним із основних претендентів на посаду прем’єр-міністра Японії – за його кандидатуру віддали голоси 143 депутати парламенту.

Крім того, Ішібу обрали головою Ліберально-демократичної партії – за нього проголосував 291 партієць. Зазначимо, раніше головою партії був Фуміо Кішіда, який після обвалу його рейтингу на тлі корупційного скандалу відмовився переобиратися. Нагадаємо, скандал стався у 2023 році та стосувався фінансування ЛПД з боку суперечливою «Церквою об’єднання». Зазначається, що пожертви організації, зроблені та партійних заходах, не фіксували.

Обрання нового прем’єр-міністра Японії привітав український президент Володимир Зеленський.

«Сподіваюся на плідну співпрацю з паном Ішібою та його урядом задля подальшого поглиблення взаємовигідних відносин нашого особливого глобального партнерства та зміцнення справжньої дружби, яка існує між нашими народами. Разом ми подолаємо взаємопов’язані виклики безпеці та стабільності не лише у Європі та Східній Азії, але й в усьому світі», – повідомив Володимир Зеленський.

Одразу після обрання Шіґеру Ішіба представив новий склад кабінету міністрів, який має акцент на оборону країни. Серед оголошеного складу – 13 новопризначених чиновників, які вже мали досвід роботи в уряді та повернулися на свої посади. Зокрема, пост міністра оборони Японії знову обійме Ген Накатані.

Reuters повідомило, що новообраний прем’єр-міністр Японії призначить дострокові парламентські вибори, які можуть відбутися 27 жовтня. Наразі, відповідно до опитувань, Ліберально-демократична партія має найбільшу підтримку серед Японців. Втім, більша частина опитаних виборців не підтримує ні провладну партію, ні опозицію.

Біографія нового японського прем’єр-міністра

67-річний Шіґеру Ішіба з 1986 року є членом Палати представників Японії. Міністр оборони у 2007-2008 роках та міністр сільського господарства з 2008 по 2009 рік. Протягом 2012-2014 років обіймав посаду генсека Ліберально-демократичної партії. Кілька разів балотувався на посаду президента ЛДП, а 27 вересня 2024 став її очільником.

Політик має популярність серед японців через готовність критикувати діяльність власної партії. Втім, через свої заяви Ішіба не має достатньої популярності серед своїх колег.

Серед завдань Шіґеру Ішіби – об’єднання розколотої партії, боротьба зі зростанням вартості життя, врегулювання напруженості з Китаєм та запобігання поверненню Дональда Трампа до посади президента США. Зазначимо, політик вже запропонував створити азійську версію НАТО для стримування Китаєм.