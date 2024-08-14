Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда йде у відставку
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Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда оголосив про те, що у вересня 2024 року піде у відставку та не буде домагатися свого переобрання очільником Ліберально-демократичної партії (ЛДП). Про це повідомило із посиланням на заяву політика Kyodo у середу, 14 серпня.
За даними видання, Фуміо Кішіда піде у відставку на тлі скандалу з фінансуванням ЛПД з боку суперечливою «Церквою об’єднання», який відбувся минулого року. Зазначається, що пожертви організації, зроблені та партійних заходах, не фіксували.
«Як перший крок, щоб переконати громадськість, що ЛДП змінилася, я вирішив не брати участь у президентських перегонах», – повідомив Фуміо Кішіда.
Додатковим фактором щодо відмови від можливого переобрання став значно знижений рейтинг Кішіди – схвалення дій уряду впав на 20% після скандалу з фінансуванням ЛПД. Зазначимо, Фуміо Кішіда став прем’єр-міністром у жовтні 2021 року.
Kyodo повідомило, що за місце очільника партії готові конкурувати:
- ексміністр оборони Шігеру Ішіба,
- міністр цифрових технологій Таро Коно,
- генеральний секретар ЛДП Тошіміту Мотегі,
- міністр економічної безпеки Шанае Такаічі,
- колишній міністр навколишнього середовища Шіндзіро Коїдзумі
- ексміністр економічної безпеки Такаюкі Кобаяші.
Зазначається, що наступник Кішіди буде змушений об’єднати розколоту партію. Серед завдань нового лідера ЛДР – боротьба зі зростанням вартості життя, врегулювання напруженості з Китаєм та запобігання поверненню Дональда Трампа до посади предизента США.