Фуміо Кішіда був на посаді прем'єр-міністра з жовтня 2021 року

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда оголосив про те, що у вересня 2024 року піде у відставку та не буде домагатися свого переобрання очільником Ліберально-демократичної партії (ЛДП). Про це повідомило із посиланням на заяву політика Kyodo у середу, 14 серпня.

За даними видання, Фуміо Кішіда піде у відставку на тлі скандалу з фінансуванням ЛПД з боку суперечливою «Церквою об’єднання», який відбувся минулого року. Зазначається, що пожертви організації, зроблені та партійних заходах, не фіксували.

«Як перший крок, щоб переконати громадськість, що ЛДП змінилася, я вирішив не брати участь у президентських перегонах», – повідомив Фуміо Кішіда.

Додатковим фактором щодо відмови від можливого переобрання став значно знижений рейтинг Кішіди – схвалення дій уряду впав на 20% після скандалу з фінансуванням ЛПД. Зазначимо, Фуміо Кішіда став прем’єр-міністром у жовтні 2021 року.

Kyodo повідомило, що за місце очільника партії готові конкурувати:

ексміністр оборони Шігеру Ішіба,

міністр цифрових технологій Таро Коно,

генеральний секретар ЛДП Тошіміту Мотегі,

міністр економічної безпеки Шанае Такаічі,

колишній міністр навколишнього середовища Шіндзіро Коїдзумі

ексміністр економічної безпеки Такаюкі Кобаяші.

Зазначається, що наступник Кішіди буде змушений об’єднати розколоту партію. Серед завдань нового лідера ЛДР – боротьба зі зростанням вартості життя, врегулювання напруженості з Китаєм та запобігання поверненню Дональда Трампа до посади предизента США.