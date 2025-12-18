У Львові переселенці випікали пампухи на відкриття різдвяної шопки
Новини Львова від ZAXID.NET за 18 грудня
0 0
У четвер, 18 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Справа вбивства Андрія Парубія. Суд залишив під арештом підозрюваного.
- Задля збереження Львівської кераміко-скульптурної фабрики. Міські депутати вирішили звернутись до Міністра культури, Голови Національної спілки художників та правоохоронців.
- Перейменували вулицю. Гіпсова тепер називатиметься на честь знаного фізика, державника, почесного громадянина міста та Героя України академіка Ігоря Юхновського.
- Пампухи на відкриття різдвяної шопки. У Львові їх випікали студенти профтеху та мешканці модульного містечка.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter