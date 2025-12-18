У четвер, 18 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Справа вбивства Андрія Парубія. Суд залишив під арештом підозрюваного. Задля збереження Львівської кераміко-скульптурної фабрики. Міські депутати вирішили звернутись до Міністра культури, Голови Національної спілки художників та правоохоронців. Перейменували вулицю. Гіпсова тепер називатиметься на честь знаного фізика, державника, почесного громадянина міста та Героя України академіка Ігоря Юхновського. Пампухи на відкриття різдвяної шопки. У Львові їх випікали студенти профтеху та мешканці модульного містечка.

