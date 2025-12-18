У 16-річної Ангеліни усу найважче вже позаду

Спеціалісти львівської дитячої лікарні св. Миколая успішно видалили 16-річній дівчині смертельно небезпечну пухлину у критичній зоні сонячного сплетіння. Хірургам вдалося звільнити судини від пухлини, не задівши жодної магістральної судини.

Ангеліна з Кропивницького вчиться у випускному класі. Та замість вчитися дівчина вимушена боротися за своє здоров’я і життя. Все почалося із раптових стрибків тиску, який підвищувався до тривожних показників – 130/90 і вище. Під час обстеження медики знайшли причину таких стрибків. Їх провокувала пухлина, що утворилася в небезпечній ділянці навколо судин, повідомили у лікарні.

Новоутворення розміром 6х6 см засіло у критичній зоні сонячного сплетіння. Місці, де сходяться всі магістральні судини, що живлять органи черевної порожнини та тазу. На ризиковану операцію Ангеліну скерували до спеціалістів дитячої лікарні св. Миколая.

«Пухлина, немов муфта, обросла навколо аорти, нижньої порожнистої вени, черевного стовбура, верхньої брижової артерії, а також ниркових та печінкових артерій. Хоча новоутворення було доброякісним, але ця локалізація зробила його смертельно небезпечним. Без операції пухлина продовжила б рости, перетискаючи життєво важливі судини. Або ж могла переродитись у злоякісну. За 20 років моєї практики подібних випадків, саме такої локалізації, траплялося менше десятка», – каже дитячий хірург та медичний директор лікарні Олександр Калінчук.

Складна операція, під час якої найменший необережний рух міг призвести до пошкодження головних судин та фатальних наслідків, тривала п’ять годин. Хірургам вдалося «зняти» пухлину з судин майже безкровно – пацієнтка втратила всього лише 50 мл крові.

Після оперативного втручання дівчина швидко відновилася і вже з лікарні повернулася додому і пішла до школи.