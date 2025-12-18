Пісна підлива з грибів і томатів до будь-якої страви0
До теми
Підлива з грибів – пісна страва, призначена як доповнення до каш, картопляного пюре або хліба. Основу смаку формують гриби, обсмажені з овочами та томатною пастою, а густота досягається завдяки борошну. Рецепт від ТСН.
Інгредієнти
|Гриби свіжі
|600 г
|Цибуля ріпчаста
|2 шт.
|Морква
|2 шт.
|Томатна паста
|150 г
|Вода
|1,5–2 скл.
|Борошно
|2 ст. л.
|Олія рослинна
|3 ст. л.
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
|Лавровий лист
|кілька штук
|Паприка солодка
|1 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Ретельно промийте гриби та наріжте їх великими шматочками. Очистьте цибулю та наріжте півкільцями. Очистьте моркву й натріть на тертці або наріжте брусочками.
Крок 2
Розігрійте олію в глибокій сковороді або каструлі. Викладіть цибулю та обсмажуйте до прозорості. Додайте моркву й продовжуйте смажити до появи золотавого кольору.
Крок 3
Додайте гриби до овочів і смажте 5–7 хвилин, доки вони не виділять сік і не стануть м’якими.
Крок 4
Додайте томатну пасту, паприку, сіль і чорний перець, перемішайте. Рівномірно всипте борошно та ретельно перемішайте, щоб не утворилися грудочки.
Крок 5
Влийте воду, додайте лавровий лист і накрийте кришкою. Зменште вогонь і тушкуйте 15–20 хвилин, доки підлива не загусне.
Крок 6
Зніміть страву з вогню та подавайте гарячою як підливу до каш, картопляного пюре або хліба.