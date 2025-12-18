Підлива з грибів – пісна страва, призначена як доповнення до каш, картопляного пюре або хліба. Основу смаку формують гриби, обсмажені з овочами та томатною пастою, а густота досягається завдяки борошну. Рецепт від ТСН.

Інгредієнти

Гриби свіжі 600 г Цибуля ріпчаста 2 шт. Морква 2 шт. Томатна паста 150 г Вода 1,5–2 скл. Борошно 2 ст. л. Олія рослинна 3 ст. л. Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Лавровий лист кілька штук Паприка солодка 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Ретельно промийте гриби та наріжте їх великими шматочками. Очистьте цибулю та наріжте півкільцями. Очистьте моркву й натріть на тертці або наріжте брусочками.

Крок 2 Розігрійте олію в глибокій сковороді або каструлі. Викладіть цибулю та обсмажуйте до прозорості. Додайте моркву й продовжуйте смажити до появи золотавого кольору.

Крок 3 Додайте гриби до овочів і смажте 5–7 хвилин, доки вони не виділять сік і не стануть м’якими.

Крок 4 Додайте томатну пасту, паприку, сіль і чорний перець, перемішайте. Рівномірно всипте борошно та ретельно перемішайте, щоб не утворилися грудочки.

Крок 5 Влийте воду, додайте лавровий лист і накрийте кришкою. Зменште вогонь і тушкуйте 15–20 хвилин, доки підлива не загусне.