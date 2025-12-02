М’ясо ретельно помийте та очистьте від зайвих частин, таких як шкіра чи сухожилля. Розберіть курку на частини, а свинину поріжте на шматки. У великій каструлі змішайте курку, свинину та нарізані овочі, залийте водою так, щоб вона повністю покривала інгредієнти. Додайте лавровий лист, сіль і перець за смаком.

Варіть на середньому вогні 2-3 години, доки м’ясо не почне легко відділятися від кісток. Витягніть м’ясо та овочі з бульйону, а сам бульйон процідіть. Розберіть м’ясо на шматочки бажаного розміру й розкладіть у форму або каструлю, додаючи за бажанням овочі.

Крок 3

Залийте відціджений бульйон так, щоб він повністю покривав м’ясо та овочі. Накрийте й поставте в холодильник на 4-6 годин до повного застигання.

Холодець з півня, індички або телятини

Якщо ви готуєте холодець із півня, знадобиться приблизно 2 кг м’яса. Для холодцю з індички потрібно 3-4 кг, а для варіанту з телятини достатньо 1 кг м’яса. Усі ці варіанти готуються за класичним рецептом, змінюється лише вид м’яса.

Різні види м’яса надають холодцю свої особливості. Індичка має легку солодкуватість і волокнисту структуру, завдяки чому холодець виходить ніжним та м’яким. Півняче м’ясо жорсткіше, тому потребує більше часу для варіння. Телятина – одна з найніжніших, тож холодець із неї має дуже делікатну, крихку консистенцію.

Холодець із риби