Холодець з курки, свинини, риби та інших видів м’яса
Добірка рецептів0
Найчастіше холодець готують зі свинини, щоб він був більш наваристий та густий. Але смачний холодець може вийти з курятини, телятини та навіть риби. Як його готувати з різних видів м’яса, пишуть «Добрі новини».
Холодець з курки і свинини: класичний рецепт
Інгредієнти
|Курка
|1 шт. (близько 1 кг)
|Свинина
|500 г
|Цибуля
|2 шт.
|Морква
|3 шт.
|Часник
|3 зубчики
|Лавровий лист
|2 шт.
|Сіль та перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
М’ясо ретельно помийте та очистьте від зайвих частин, таких як шкіра чи сухожилля. Розберіть курку на частини, а свинину поріжте на шматки. У великій каструлі змішайте курку, свинину та нарізані овочі, залийте водою так, щоб вона повністю покривала інгредієнти. Додайте лавровий лист, сіль і перець за смаком.
Крок 2
Варіть на середньому вогні 2-3 години, доки м’ясо не почне легко відділятися від кісток. Витягніть м’ясо та овочі з бульйону, а сам бульйон процідіть. Розберіть м’ясо на шматочки бажаного розміру й розкладіть у форму або каструлю, додаючи за бажанням овочі.
Крок 3
Залийте відціджений бульйон так, щоб він повністю покривав м’ясо та овочі. Накрийте й поставте в холодильник на 4-6 годин до повного застигання.
Холодець з півня, індички або телятини
Якщо ви готуєте холодець із півня, знадобиться приблизно 2 кг м’яса. Для холодцю з індички потрібно 3-4 кг, а для варіанту з телятини достатньо 1 кг м’яса. Усі ці варіанти готуються за класичним рецептом, змінюється лише вид м’яса.
Різні види м’яса надають холодцю свої особливості. Індичка має легку солодкуватість і волокнисту структуру, завдяки чому холодець виходить ніжним та м’яким. Півняче м’ясо жорсткіше, тому потребує більше часу для варіння. Телятина – одна з найніжніших, тож холодець із неї має дуже делікатну, крихку консистенцію.
Холодець із риби
Інгредієнти
|Риба
|1 кг (карась, окунь, сом тощо)
|Цибуля
|1 шт. середнього розміру
|Морква
|2-3 шт.
|Лавровий лист
|2 шт.
|Петрушка
|кілька гілок
|Сіль та перець
|за смаком
|Селера (гілка)
|за бажанням
Спосіб приготування:
Крок 1
Рибу ретельно очистьте від луски, потруху та кісток, після чого розділіть її на порції або великі шматочки. У великій каструлі з’єднайте рибу з нарізаною цибулею та залийте водою так, щоб вона повністю покривала інгредієнти. Додайте лавровий лист, сіль і перець, після чого варіть на середньому вогні 30-40 хвилин, поки риба не буде повністю готова.
Крок 2
Додайте до каструлі нарізані моркву та гілку селери й продовжуйте варити ще 15-20 хвилин, доки овочі не стануть м’якими. Перед кінцем варіння додайте свіжу нарізану петрушку. Потім витягніть рибу та овочі, а бульйон процідіть.
Крок 3
Рибу розділіть на невеликі шматочки та розкладіть разом із овочами у форму чи каструлю. Залийте все гарячим бульйоном так, щоб він повністю покривав інгредієнти. Поставте холодець у холодильник на 4-6 годин до повного застигання.