Холодець – одна з найулюбленіших українських страв, яку готують на свята і у звичайні дні. Однак навіть досвідчені господині іноді стикаються з проблемою: після кількох годин варіння страва перетворюється на каламутне желе або рідкий суп замість густого, прозорого холодцю. Щоб уникнути цього, варто знати основні помилки та секрети правильного приготування. Цим ділиться авторка каналу Anna Sholkova.

Вибір м’яса – ключ до успіху

Не всі частини тварини підходять для холодцю. Найкращий результат дають свинячі ніжки, рульки, хвости та курячі лапки. Саме вони містять достатньо природного желатину, щоб страва застигла без додаткових добавок. М’ясо з малою кількістю колагену, наприклад, свиняча шия або філе, зробить бульйон рідким і непишним.

Не поспішайте: варіння вимагає часу

Щоб холодець був густим і насиченим, бульйон варять 6-8 годин. Саме тривале повільне варіння витягує з м’яса та кісток максимальну кількість колагену, який і робить желе щільним. Поспіх тут недоречний – швидке варіння не дає потрібної консистенції та аромату.

Не додавайте воду

Деякі господині доливають воду під час варіння. Це знижує концентрацію бульйону і робить холодець рідким. Краще зменшити вогонь і дати рідині випаруватися природним шляхом, тоді смак і густота будуть ідеальними.

Знімайте піну та проціджуйте бульйон

Під час варіння на поверхні утворюється піна. Її потрібно регулярно знімати – навіть дрібні частинки можуть зробити бульйон каламутним. Після завершення варіння бульйон обов’язково проціджують через марлю, щоб досягти прозорості і красивого зовнішнього вигляду холодцю.