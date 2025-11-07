фото ілюстративне

Незалежно від виду риби, смаження – процес делікатний, і кілька невеликих помилок можуть зіпсувати всю страву. News24 розповідає, яких помилок варто уникати. Як можна зіпсувати смажену рибу? Велика кількість риби на сковороді. Всім нам хочеться заощадити час, приготувавши велику порцію страви за один раз. Але потрібно розуміти, що через це страва може не вийти. Через недостатню кількість вільного простору виділяється велика кількість води, тому скоринка може взагалі не вийти. Забагато панірування. Під час приготування риби важливо правильно розрахувати кількість пшеничного борошна або іншого панірування, яке ви використовуєте. Якщо покласти дуже багато, то страву можна запросто зіпсувати, і вона вийде занадто щільною і навіть може підгоріти. Не надрізаєте шкірку. Цей варто робити в тому випадку, якщо ви для смаження вибрали філе, яке з одного боку вкрите шкіркою. Зробіть акуратні надрізи ножем на шкірці. Завдяки цьому риба вийде смачною, оскільки зможе здобути рівномірний ступінь просмажування.

