Приготувати соковитий хек можливо, особливо якщо дотриматися кількох ключових моментів. News24 розповідає, як швидко посмажити хек, щоб він залишився соковитим. Іноді смаження хека забирає надто багато часу, але пришвидшити цей процес можливо, просто використавши кляр.

Для цього спочатку потрібно розморозити хек, якщо він заморожений. Як тільки риба розм’якшилась, її потрібно за допомогою ножа порізати на кілька великих шматків. Важливо забрати зайву воду з риби, тому для цього потрібно використати паперові кухонні серветки.

Для приготування кляру слід збити одне яйце та посолити його. В іншу місткість слід насипати половину склянки борошна чи сухарів.

Кожен шматок хеку потрібно обваляти в яйці та борошні чи сухарях. Після цього рибу потрібно обсмажити на вже розігрітій сковороді з олією. Тривалість смаження кожного шматка хека займає п’ять хвилин: по 2,5 хвилини для кожної сторони.