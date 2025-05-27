Поєднання риби та картоплі – це кулінарна класика, яка ніколи не втрачає актуальності. Один із цікавих варіантів – обсмажити рибне філе в хрусткій картопляній шубі, яка виконує роль кляру. Така страва виходить водночас соковитою всередині та з апетитною золотистою скоринкою зовні. Вона чудово підходить для приготування з бюджетних видів риби, як-от хек чи минтай, і стане смачною альтернативою звичним рибним котлетам чи смаженому філе.

Інгредієнти:

хек, філе – 300 г;

сіль – 2 г;

картопля – 4 шт.;

яйця курячі – 2 шт.;

борошно пшеничне – 40 г;

сіль – 3 г;

перець чорний мелений – 2 г.

Спосіб приготування:

Почистіть кілька великих картоплин і натріть їх на середній тертці. Посоліть і залиште на 10-15 хвилин, щоб картопля пустила сік. Після цього ретельно відіжміть зайву рідину й перекладіть картопляну масу в глибоку миску. Додайте до неї трохи борошна, вбийте яйця й добре перемішайте до однорідної консистенції. Посоліть, поперчіть і приправте суміш улюбленими спеціями за смаком, ділиться Yulia_delicious_recipes.

Рибне філе наріжте порційними шматками, трохи посоліть. Кожен шматок обгорніть картопляною масою – зручно робити це вологими або злегка змащеними олією руками, щоб тісто не липло. У сковороді добре розігрійте олію й обсмажуйте рибу на середньому вогні під кришкою по кілька хвилин з кожного боку, поки картопля не стане золотистою і хрусткою.

Готову страву викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Подавайте гарячою – хрустка картопляна шубка та соковита риба всередині точно сподобаються всій родині.