Минтай, тушкований у молочно-часниковому соусі. Рецепт дня0
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Минтай у молочно-часниковому соусі – недорога та проста страва, яка смакує як у ресторані. Замість минтая можна взяти іншу білу рибу (хек або тріску).
Інгредієнти:
(на 4 порції):
- минтай (філе) – 500 г;
- масло – 100 г;
- молоко – 400 мл;
- борошно – 1,5 ст. л.;
- часник – 2-3 зубчики;
- розмарин сушений – 1 ч. л.;
- лавровий лист – 1 шт.
- сіль, перець за смаком
Якщо філе заморожене, то його потрібно заздалегідь розморозити. Нарізати невеликими шматочками. У невелику каструлю з грубим дном покласти масло, розтопити на невеликому вогні. Додати борошно. Швидко все перемішати. Невеликими порціями влити молоко, постійно помішуючи віночком. Варити на маленькому вогні до загусання (приблизно 2-3 хвилини).
Часник почистити та нарізати пластинами. Лавровий листок розламати на дрібні шматочки. Додати все до соусу, посолити та поперчити. Перемішати соус.
Покласти у соус філе. Дуже акуратно, щоб не поламати рибу, все перемішати. Тушкувати рибу приблизно 10 хвилин на невеликому вогні.
Готову страву можна прикрасити улюбленою зеленню чи посипати крупно меленим перцем Подавати з рисом, картоплею чи тушкованими овочами.