Минтай у молочно-часниковому соусі – недорога та проста страва, яка смакує як у ресторані. Замість минтая можна взяти іншу білу рибу (хек або тріску).

Інгредієнти:

(на 4 порції):

минтай (філе) – 500 г;

масло – 100 г;

молоко – 400 мл;

борошно – 1,5 ст. л.;

часник – 2-3 зубчики;

розмарин сушений – 1 ч. л.;

лавровий лист – 1 шт.

сіль, перець за смаком

Якщо філе заморожене, то його потрібно заздалегідь розморозити. Нарізати невеликими шматочками. У невелику каструлю з грубим дном покласти масло, розтопити на невеликому вогні. Додати борошно. Швидко все перемішати. Невеликими порціями влити молоко, постійно помішуючи віночком. Варити на маленькому вогні до загусання (приблизно 2-3 хвилини).

Часник почистити та нарізати пластинами. Лавровий листок розламати на дрібні шматочки. Додати все до соусу, посолити та поперчити. Перемішати соус.

Покласти у соус філе. Дуже акуратно, щоб не поламати рибу, все перемішати. Тушкувати рибу приблизно 10 хвилин на невеликому вогні.

Готову страву можна прикрасити улюбленою зеленню чи посипати крупно меленим перцем Подавати з рисом, картоплею чи тушкованими овочами.