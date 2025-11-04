Проте такий запах може зіпсувати загальне враження страви.

Іноді короп може пахнути болотом, водоростями, і цього запаху дуже важко позбутися. І це природно, якщо врахувати місце проживання коропа. Проте такий запах може зіпсувати загальне враження страви. Але прибрати його можливо. News24 розповідає, як приготувати коропа, щоб він не пахнув тванню.

Як позбутися неприємного запаху?

Очищену рибу потрібно залити сумішшю з води та молока на годину. Рідини мають бути в однакових пропорціях. Потім рідину слід злити, посолити рибу і ще раз залити такою сумішшю, але вже на 30 хвилин. Потім можна переходити до приготування.

Також деякі кухарі замочують рибу у лимонному свіжому соку. При такому способі її потрібно залишити в рідині щонайменше на півтори або дві години. Але перед приготування важливо ретельно просушити рибу.

Існує ще один варіант, який допоможе позбутися неприємного запаху. Особливо він підійде тим, хто не має часу для вимочування, проте подіє лише при запіканні. Для цього потрібні цибуля та морква, а також спеції. Овочі під час готування чудово вберуть специфічний аромат, а спеції нададуть приємного запаху.