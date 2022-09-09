Фіш-енд-чіпс (риба с картоплею фрі) вважається національною стравою Великої Британії. Шлях її на британські вулиці та стадіони був звивистим та тривалим. Проте історичну довідку ми зараз давати не будемо, поговоримо краще про рецепт.

Інгредієнти (на 4 порції):

риба (філе будь-якої морської білої риби) 250 гр.

картопля 250 гр.

пиво 0.5 л.

борошно 0.5 скл.

олія 1 скл.

сода дрібка

сіль за смаком

Страву потрібно подавати дуже гарячою (фото iStore)

Почати потрібно з кляру, оскільки він має трохи постояти у холодильнику. Просіяти борошно крізь сито. Додати соду та сіль. Перемішати.

До сухої суміші додати охолоджене темне пиво, постійно перемішуючи вінчиком так, щоб у клярі не залишилося грудок. Накрити миску харчовою плівкою та поставити до холодильника мінімум на 30 хвилин.

Картоплю помити, почистити та нарізати довгою соломкою. Обсушити рушником. До каструлі влити олію, добре нагріти та смажити картоплю до золотистої скоринки. Витягнути та відкинути на сито, щоб зайва олія стекла. Викласти на деко, посолити та поставити у розігріту до 130°духовку на 5-10 хвилин.

Філе риби можна використовувати різне. Наприклад, підійде тріска, пікша, тилапія, хек або мінтай. Помити та нарізати на порційні шматочки.

У невелику ємність висипати борошно. Шматочки рибного філе обваляти у борошні, занурити у кляр, щоб він повністю покрив шматочки риби.

Обсмажити шматочки риби в киплячій олії. Обсмажені шматочки викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.

Готові рибу та картоплю покласти разом та відразу ж подавати до столу. Страва має подаватися гарячою, інакше вона не буде хрумкою.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»