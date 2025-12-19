У схожій вишиванці Усик зʼявився перед боєм з Ф’юрі

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик у Маямі подарував своєму колишньому супернику, британському боксеру Ентоні Джошуа, вишиванку лазурового кольору з чорним вишиттям. На спині сорочки зображений силует українського козака. Про це повідомидомила промоутерка Галина Гузьо, у пʼятницю, 19 грудня.

Символічний подарунок Усик зробив напередодні поєдинку Джошуа з американським блогером і шоуменом Джейком Полом, який відбудеться 19 грудня о 6:00 у Маямі в США. Під час вручення вишиванки український боксер розповів Джошуа про історію та традиції козаків, наголосивши на культурному значенні подарунка.

Команда Олександра Усика допомагала Ентоні Джошуа з підготовкою до бою. Тож подарунок став жестом поваги та спортивного братерства між боксерами. У відповідь Ентоні Джошуа передав вітання українцям і заявив: «Я поважаю український народ».

Півтори роки тому Олександр Усик сам з’являвся на публіці у вишиванці цього ж бренду – MARYLU by Nazarchuk, але вишиванка була червоного кольору. Тоді він прийшов у ній на зважування перед боєм із Тайсоном Ф’юрі в Ер-Ріяді. На спині сорочки було вишите зображення українського воїна Олександра Мацієвського – символа незламності українського народу.

Вишиванка Усика

Львівські дизайнерки бренду MARYLU by Nazarchuk Мар’яна та Марта Назарчук розповіли, що ідея подарувати Джошуа вишиванку виникла жартома під час спілкування з командою Усика. Вони зізналися, що стали несподівано здивовані, коли дізналися, що виріб їхнього бренду британський боксер отримав саме з рук Олександра Усика.

За словами дизайнерок, вишитий козак на сорочці для Джошуа символізує незламність, свободу і волю – цінності, за які сьогодні бореться український народ. Аналогічний символізм був закладений і у вишиванку самого Усика.

Варто додати, що бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом відбудеться пізно ввечері 19 грудня у Маямі. Через різницю в часі українські глядачі зможуть побачити поєдинок орієнтовно о 6:00 ранку 20 грудня.