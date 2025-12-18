За даними слідства, підозрювані домовилися про зустріч із потерпілим під вигаданим приводом

У четвер, 18 грудня, суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним у вбивстві 21-річного українця у Відні. За клопотанням прокурорів їх відправили під варту. Про це повідомив Офіс генерального прокурора в четвер, 18 грудня.

Зауважимо, раніше медіа повідомляли, що вбитим у Відні українцем виявився Данило Кузьмін – син заступника мера Харкова Сергія Кузьміна.

Зловмисників підозрюють в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 25 листопада 2025 року підозрювані домовилися про зустріч із потерпілим під вигаданим приводом – один із них був особисто знайомий із 21-річним хлопцем. Зустріч відбулася на території одного з готелів Відня.

Після цього у підземному паркінгу на хлопця напали й змусили переказати близько 50 тис. євро з його криптовалютного гаманця. Потім потерпілого вивезли в інший район міста, де пізніше знайшли його тіло з ознаками насильницької смерті.

Тіло загиблого виявили в ніч на 26 листопада 2025 року у згорілому автомобілі. Після звернення родичів щодо зникнення хлопця австрійські правоохоронці розпочали розслідування.

Картка про розшук Данила Кузьміна у базі МВС України від 2 грудня 2025 року

У результаті спільної роботи правоохоронних органів України та Австрії, а також за підтримки Європолу, підозрюваних оперативно ідентифікували та затримали в Україні.

З урахуванням норм міжнародного права та принципу ефективного кримінального переслідування кримінальне провадження щодо підозрюваних здійснюється в Україні. Досудове розслідування триває.

Зауважимо, за даними «Цензор.НЕТ», одним з підозрюваних у вбивстві сина заступника мера Харкова Данила Кузьміна є Богдан Ринжук. Зазначається, що Ринжук, імовірно, є пасинком посла України у Болгарії Олесі Ілащук. Він був знайомим вбитого Кузьміна, хлопці навчалися в одному університеті.

Ще один підозрюваний Олександр Агоєв раніше працював на керівних посадах митниці на Одещині та був пов’язаний безпосередньо з Ринжуком.