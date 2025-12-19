Снігу перед святами не буде

Вихідні перед різдвяними святами у Львові та області будуть без натяку на снігу. Детальний прогноз погоди на 20 та 21 грудня повідомили в Укргідрометцентрі.

У суботу, 20 грудня, у Львові та на Львівщині буде хмарно. Денна температура повітря становитиме від 3°С до 5°С тепла без опадів, проте буде вітряно. Вночі температура становитиме від 0°С до 2°С тепла.

У неділю, 21 грудня, синоптики прогнозують хмарність без прояснення та з невеликим дощем. Денна температура повітря підніметься від 3°С до 5°С тепла та буде вітряно. Вночі температура становитиме від 0°С до 2°С тепла.