

Цитата дня «Перед нами стоїть простий вибір: або гроші сьогодні, або кров завтра. Я говорю не тільки про Україну, я говорю про Європу. Це рішення, яке ми повинні ухвалити. Всі європейські лідери повинні нарешті прийняти виклик»

Дональд Туск, прем’єр-міністр Польщі, 18 грудня 2025 року



Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на початку саміту ЄС у Брюсселі закликав лідерів країн ухвалити рішення про фінансову підтримку України на 2026-2027 роки. За оцінками Європейської комісії та Міжнародного валютного фонду, Україні упродовж цього періоду знадобиться приблизно 137 млрд євро. Заморожені російські активи можуть стати джерелом фінансування, але Бельгія відмовилася ухвалити рішення про передачу російських грошей Україні.