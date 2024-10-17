Володимир Зеленський про членство України в НАТО і ядерну зброю. Цитата дня
Цитата дня
«У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: "Який же вихід? Або в України буде ядерна зброя — і тоді це для нас захист, - або ми повинні мати якийсь альянс". Окрім НАТО ми сьогодні не знаємо дієві альянси»
Володимир Зеленський, президент України, 17 жовтня 2024 року
Президент України Володимир Зеленський під час на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради у четвер, 17 жовтня, розповів про розмову із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. У розмові Зеленський згадав про Будапештський меморандум як документ, який не зміг захистити Україну, яка відмовилась від ядерної зброї, від вторгнення Росії. Відтак Зеленський сказав Трампу, що в України тепер є два варіанти – або увійти у НАТО, або створювати ядерну зброю. Президент додав, що країни НАТО сьогодні не воюють, відтак Україна обирає вступ до Північноатлантичного альянсу. Зі слів Зеленського, Трамп погодився з його аргументами.