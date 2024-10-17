

Цитата дня «У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: "Який же вихід? Або в України буде ядерна зброя — і тоді це для нас захист, - або ми повинні мати якийсь альянс". Окрім НАТО ми сьогодні не знаємо дієві альянси»

Володимир Зеленський, президент України , 17 жовтня 2024 року



Президент України Володимир Зеленський під час на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради у четвер, 17 жовтня, розповів про розмову із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. У розмові Зеленський згадав про Будапештський меморандум як документ, який не зміг захистити Україну, яка відмовилась від ядерної зброї, від вторгнення Росії. Відтак Зеленський сказав Трампу, що в України тепер є два варіанти – або увійти у НАТО, або створювати ядерну зброю. Президент додав, що країни НАТО сьогодні не воюють, відтак Україна обирає вступ до Північноатлантичного альянсу. Зі слів Зеленського, Трамп погодився з його аргументами.