Цитата дня

«"Мінськ" – це була пастка, і частина Європи цю пастку Росії підтримала. "Мінськ" – це найгірше, що може бути, до чого у жодному разі не можна повертатися – заморожений конфлікт. Це пауза, яка дає можливість Росії, як агресору, готуватися. Що Росія і робила. Сьогодні багато людей каже про припинення вогню. Я з Путіним пройшов кілька припинень вогню. Ми домовилися, а через деякий час вони почали нас убивати на контактній лінії. Я передзвонив йому і сказав: ми ж домовлялися про припинення вогню. Він відповів: так, ми зараз виправимо. Але пройшов певний час, і вони знову почали нас вбивати. Вони готувалися. Тому ніякого замороженого конфлікту».