Володимир Зеленський про небезпеку повторення Мінських домовленостей. Цитата дня
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Цитата дня
«"Мінськ" – це була пастка, і частина Європи цю пастку Росії підтримала. "Мінськ" – це найгірше, що може бути, до чого у жодному разі не можна повертатися – заморожений конфлікт. Це пауза, яка дає можливість Росії, як агресору, готуватися. Що Росія і робила. Сьогодні багато людей каже про припинення вогню. Я з Путіним пройшов кілька припинень вогню. Ми домовилися, а через деякий час вони почали нас убивати на контактній лінії. Я передзвонив йому і сказав: ми ж домовлялися про припинення вогню. Він відповів: так, ми зараз виправимо. Але пройшов певний час, і вони знову почали нас вбивати. Вони готувалися. Тому ніякого замороженого конфлікту».
Володимир Зеленський, президент України, 6 вересня 2024 року
Президент України Володимир Зеленський під час 50-го міжнародного форуму «Амброзетті» в Італії прокоментував можливість повторення Мінських домовленостей для завершення російсько-української війни. На переконання Володимира Зеленського, укладення чергових Мінських домовленостей призведе лише до замороження конфлікту і підготовки Росії до нового нападу.