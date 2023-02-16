Сурков є автором концепції так званої «російської суверенної демократії», одним із творців правлячої партії «Єдіная Росія»

При розробці Мінських угод російське керівництво усвідомлювало, що ці домовленості не повинні бути виконані. Про це заявив колишній помічник президента РФ Владіслав Сурков в бліц-інтерв'ю Центру політичної кон'юнктури.

Одне з питань звучало так: «Працюючи над Мінськими угодами, ви виходили з того, що вони повинні бути виконані?». На це Сурков коротко відповів: «Ні».

Також він ствердно відповів, що вважає дії російської армії в Україні ефективними і висловив надію на нормалізацію відносин Росії та Заходу у найближчому майбутньому.

Владіслав Сурков – російський політик, дійсний державний радник. Сурков є автором концепції так званої «російської суверенної демократії», одним із творців правлячої партії «Єдіная Росія» і одним із головних ідеологів «путінізму» та «русского міра».

Перші Мінські угоди були укладені у 2014 році тристоронньою контактною групою, до якої входили представники Росії, України і ОБСЄ. Укладанню Мінських угод передували консультації у Нормандському форматі (Україна, Росія, Франція, Німеччина).

У лютому 2015 року були підписані нові Мінські угоди, відомі також як «Мінськ-2». Саме їх завжди мають на увазі під цим терміном. Угода була порушена російською стороною відразу ж після підписання – РФ продовжила наступ на Дебальцеве і в підсумку захопила його всупереч вимогам договору. Всі наступні роки Україна і Росія заявляли про бажання реалізувати Мінські угоди, але при цьому категорично розходилися в трактуваннях того, про що було домовлено.

Президент України Володимир Зеленський в нещодавньому зверненні заявив, що Мінські угоди від самого початку були ініційовані Заходом як поступка Росії і що їх неможливо було виконати без втрати Україною територій.