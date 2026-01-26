Припинення імпорту російського газу заплановане на початок 2027 року

У понеділок, 26 січня, Рада ЄС офіційно ухвалила рішення про поетапну відмову від імпорту російського трубопровідного та зрідженого газу. Рішення також передбачає контроль за постачанням та пошук альтернативних джерел енергії, повідомили у пресслужбі Ради Євросоюзу.

Згідно з рішенням Ради ЄС, заборона на імпорт російських енергоносіїв почне діяти через шість тижнів після набуття чинності регламенту. Наявні контракти матимуть перехідний період для обмеження впливу на ціни та ринки.

«Повна заборона набуде чинності для імпорту СПГ з початку 2027 року, а для імпорту трубопровідного газу – з осені 2027 року», – повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Перш ніж дозволити імпорт газу, країни ЄС перевірятимуть країну, де видобули газ.

До 1 березня 2026 року країни Європейського Союзу мають підготувати національні плани диверсифікації постачання газу та визначити потенційні проблеми із заміщенням російського газу. Компанії, які займалися імпортом газу з Росії, мають повідомити владу про залишкові контракти.

Зазначається, що європейські країни, які досі імпортують російську нафту, також повинні будуть подати плани диверсифікації. Наразі найбільшими імпортерами російського газу залишаються Словаччина та Угорщина.

За порушення нових правил загрожують штрафи від 2,5 млн євро для фізичних осіб та від 40 млн євро для компаній, або до 3,5% річного обороту чи 300% суми угоди.

Водночас у рішенні йдеться, що в разі оголошення надзвичайного стану чи загрозі безпеки країн ЄС Комісія може призупинити заборону на імпорт строком до чотирьох тижнів.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України європейські лідери у березні 2022 року домовилися про якомога швидшу відмову від російських енергоносіїв. Попри те, що протягом кількох років імпорт нафти з Росії скоротився до 3%, російський газ становить близько 13% імпорту ЄС у 2025 році. За нього Європа заплатила близько 15 млрд євро.

Попередній варіант регламенту про заборону російського газу представники Євроради та Європарламенту узгодили на початку грудня 2025 року.