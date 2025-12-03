Євросоюз запровадить систему попереднього дозволу на імпорт

Представники Європейської ради та Європейського парламенту узгодили попередній варіант регламенту, який передбачає поетапну відмову ЄС від імпорту російського природного газу. У разі остаточного ухвалення документа повна заборона набуде чинності у 2027 році. Про це йдеться в оприлюдненій 3 грудня заяві Євроради.

Згідно з домовленостями, довгострокові контракти на постачання трубопровідного газу з Росії будуть припинені не пізніше 1 листопада 2027 року. Для довгострокових контрактів щодо скрапленого природного газу (СПГ) заборона почне діяти з 1 січня 2027 року.

Короткострокові контракти, укладені до червня 2025 року, матимуть перехідний період: імпорт російського СПГ буде заборонено з 25 квітня 2026 року, а трубопровідного газу – з 17 червня 2026 року.

Для гарантування реального виконання цих обмежень Євросоюз запровадить систему попереднього дозволу на імпорт. За правилами, вся необхідна для дозволу інформація щодо російського газу або постачань, що підпадають під перехідний період, має подаватися щонайменше за місяць до ввезення.

Будь-які зміни до чинних контрактів дозволятимуться лише з технічних причин і не можуть призводити до збільшення обсягів постачання.

За порушення вимог регламенту передбачено штрафи як для компаній, так і для приватних осіб.

Документ також зобов’язує держави-члени ЄС подавати національні плани диверсифікації джерел постачання. Такі ж вимоги поширять на країни, що продовжують закуповувати російську нафту. Єврокомісія планує запропонувати законодавчий механізм щодо припинення імпорту російської нафти також до кінця 2027 року.

Попередню угоду мають схвалити Рада ЄС та Європарламент, після чого її буде ухвалено офіційно.