На Львівщині судили чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння повідомив про нібито замінування спортивного майданчика. Суд визнав його винним.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент стався 1 лютого цього року. Чоловік, перебуваючи в Брюховичах, зателефонував на «112» з мобільного телефону та повідомив про загрозу вибуху на спортивному майданчику в селищі Івано-Франкове Яворівського району. За даними слідства, повідомлення спричинило виїзд та залучення підрозділів поліції, вибухотехніків і рятувальників. Інформація виявилася неправдивою – під час перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

У суді обвинувачений повністю визнав провину, розкаявся та пояснив свої дії станом сп’яніння.

Яворівський районний суд визнав винним мешканця Львівщини у вчиненні правопорушення за ч.1 ст.259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху, що загрожує загибелі людей чи іншими тяжкими наслідками) і призначив йому два роки позбавлення волі, однак звільнив від відбування з випробувальним терміном на один рік. Також на нього покладено обов’язки – не залишати військову частину без дозволу командира, оскільки обвинувачений перебуває на військовій службі, та періодично з’являтися до органів пробації.