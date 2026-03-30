На місцях працюють вибухотехнічні підрозділи, кінологи та слідчо-оперативні групи

У понеділок, 30 березня, Україною прокотилася масова хвиля анонімних повідомлень про замінування. За даними Нацполіції, вони отримали 1216 таких сигналів.

У понеділок, 30 березня, з 11:00 в Україні зафіксували масове розсилання анонімних повідомлень про замінування. Листи надходили на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, банків та інших установ. Станом на 14:50 до поліції вже надійшло 1216 таких повідомлень.

Правоохоронці зазначили, що наразі на місцях працюють вибухотехнічні підрозділи, кінологи та слідчо-оперативні групи. Перевірки тривають із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки. Станом на 15:00 опрацювали близько 20% повідомлень – у жодному випадку інформація про замінування не підтвердилася. У поліції не виключають, що це чергове ІПСО від ворога.

«Поліція вживає заходів для встановлення осіб, причетних до розповсюдження неправдивих повідомлень. Не виключення, що це чергове ІПСО від ворога. Нагадуємо: за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачена кримінальна відповідальність», – додають у дописі.

Нагадаємо, попереднього разу українські правоохоронці отримали хвилю анонімних повідомлень про замінування будівель у Києві та низці областей країни 30 січня.