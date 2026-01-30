До перевірки залучені вибухотехніки та кінологи

У п'ятницю, 30 січня, українські правоохоронці отримали хвилю анонімних повідомлень про замінування будівель у Києві та низці областей країни. У Нацполіції повідомили, що перевіряють понад дві тисячі об’єктів.

Починаючи з 09:30 30 січня на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об’єктів почали надходити масові повідомлення про замінування. Станом на 12:10 вже було зафіксовано понад дві тисячі звернень.

Про можливі мінування повідомили у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській та Одеській областях, а також у Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

У навчальних закладах відбулася евакуація дітей, деякі територіальні центри МВС тимчасово не працюють. До перевірки залучені вибухотехніки та кінологи, кожне повідомлення поліція розглядає як потенційну загрозу, навіть якщо воно виявляється інформаційною атакою ворога.

Наразі близько 30% повідомлень уже перевірили – вибухівки не виявили.

Нагадаємо, на початку січня повідомляли, що псевдомінер Хмельницького ТЦК отримав понад 5 років тюрми. Чоловік пояснив свій вчинок тим, що був пʼяний і злий на військових через неодноразові спроби його мобілізувати.