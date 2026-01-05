Хмельницький міськрайонний суд визнав винним 51-річного Івана Кокойка у завідомо неправдивому повідомленні про замінування обласного ТЦК та СП. Чоловік пояснив свій вчинок тим, що був пʼяний і злий на військових через неодноразові спроби його мобілізувати. За скоєне порушника засудили до п’яти років і двох місяців позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 23 грудня, у ніч на 19 лютого 2025 року обвинувачений Іван Кокойко зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про замінування будівлі ТЦК у Хмельницькому. За вказаною адресою одразу виїхали поліцейські та рятувальники. Фахівці обстежили установу та прилеглу територію, проте не знайшли вибухівки.

Під час судового розгляду Іван Кокойко пояснив, що у день злочину перебував напідпитку та не пам’ятає всіх деталей події. За його словами, причиною дзвінка стало бажання «провчити» працівників ТЦК, які неодноразово намагалися його мобілізувати, попри наявність документів про відстрочку. Додав, що про скоєне жалкує та просив суворо не карати.

Суддя Андрій Місінкевич визнав хмельничанина винним за ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху) та призначив чотири роки позбавлення волі. Втім, з урахуванням невідбутого покарання за інший злочин (крадіжку), остаточний термін ув’язнення склав п’ять років і два місяці. Вирок ще можна оскаржити.