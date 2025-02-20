Вибухотехніки перевіряли приміщення Хмельницького ТЦК вночі 19 лютого

Поліцейські затримали 51-річного хмельничанина за неправдиве повідомлення про замінування ТЦК. Мотиву вчинку чоловіка не називають. За скоєне йому загрожує від чотирьох до восьми років тюрми.

За інформацією пресслужби поліції Хмельницької області, 19 лютого близько 03:00 підозрюваний зателефонував на спецлінію 102 та заявив, що приміщення ТЦК заміноване. На місце події прибули правоохоронці та рятувальники. Фахівці обстежили установу та прилеглу територію, проте не знайшли вибухівки.

«У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили та розшукали псевдомінера. Ним виявився 51-річний хмельничанин, якого раніше вже притягали до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Вже за кілька годин оперативники затримали його неподалік місця проживання», – додають у поліції.

Слідчі оголосили чоловіку підозру за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті перебачає від 4 до 8 років тюрми. Підозрюваному наразі обирають запобіжний захід.