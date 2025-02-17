Правоохоронці затримали 53-річного жителя Рівненщини, який заявив про замінування Березнівського районного ТЦК та СП. Підозрюваний пояснив, що був незадоволений діями працівників установи, тому вирішив так помститися. Тепер йому загрожує до восьми років тюрми. Про це повідомила 17 лютого пресслужба поліції області.

За даними слідства, 15 лютого невідомий повідомив поліції про те, що він заклав пластид (ред. – вибухова речовина) у приміщенні Березнівського районного ТЦК та СП й нібито планує його підірвати за допомогою телефону.

На місце події прибули працівники місцевого відділення поліції, кінологи, вибухотехніки та рятувальники. Правоохоронці евакуювали усіх людей та перевірили приміщення, проте ні заявника, ні вибухівки не виявили.

Поліцейські швидко встановили псевдомінувальника. Ним виявився 53-річний житель села Губків Рівненського району. Чоловік пояснив, що вирішив «замінувати» будівлю, оскільки незадоволений діями її працівників. Проте в поліції не уточнюють, що саме викликало обурення в підозрюваного.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті перебачає від 4 до 8 років тюрми.