Чоловіка помістили до слідчого ізолятора

В Чернівцях затримали місцевого жителя за псевдозамінування двох будівель Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці встановили особу мінувальника і того ж дня затримали його. Чоловіка помістили до слідчого ізолятора. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

На спецлінію «102» 2 липня надійшло анонімне повідомлення про замінування двох приміщень ТЦК та СП у Чернівцях. За вказаними адресами негайно виїхали усі служби та вибухотехніки. Правоохоронці евакуювали майже сотню людей та обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів. Інформація не підтвердилася. Ніхто не постраждав.

Поліцейські швидко встановили псевдомінера. «У результаті розшукових заходів співробітники райуправління поліції встановили чоловіка, який фіктивно замінував приміщення військкоматів. Ним виявився 39-річний житель області», – повідомили в поліції Буковини в четвер, 4 липня.

Поліцейські затримали чернівчанина та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Також в нього під час обшуків вдома вилучили речовий доказ – мобільний телефон, з якого він телефонував і мінував приміщення ТЦК та СП.

Слідчі повідомили про підозру чоловіку за ч. 2 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). За клопотанням правоохоронців суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо провину чернівчанина доведуть у суді, то йому загрожує до 8 років позбавлення волі.