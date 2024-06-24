Псевдомінувальнику загрожує до шести років тюрми

Поліція Львівщини викрила 35-річного псевдомінувальника об’єкта інфраструктури на Стрийщині. Йому загрожує до шести років тюрми. Про це у понеділок, 24 червня, повідомили у поліції Львівської області.

Повідомлення про замінування об’єкта інфраструктури в одному з сіл Стрийського району надійшло 13 червня о 21:25. На місці події працювали спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники інших служб. Правоохоронці обстежили будівлю та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

фото поліції

Поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надав 35-річний місцевий мешканець. Мобільний, з якого телефонував зловмисник, вилучили.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років. Досудове розслідування триває.