Псевдомінувальнику загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років

У Кам’янці-Бузькій поліцейські Львівщини викрили чоловіка, який повідомляв про псевдозамінування лікарень. Про це у середу, 27 березня, повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, 13 січня 2024 року підозрюваний зателефонував на оперативну лінію 102 та повідомив про підготовку вибухів у медичних закладах, розташованих на території громади.

На повідомлення реагували правоохоронці – у приміщеннях двох лікарень працювали спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та співробітники інших служб поліції Львівщини. 27-річного чоловіка, який тимчасово проживає на Львівщині, викрили оперативники кримінальної поліції спільно зі слідчими. Правоохоронці провели всі відповідні експертизи.

Слідчі повідомили 27-річному чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Обвинувальні акти скерували на розгляд суду. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.