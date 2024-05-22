Дрогобицький суд, який виніс вирок Євгенію Костровенку

Дрогобицький міськрайонний суд визнав винним Євгенія Костровенка у неправдивому повідомленні про замінування, але звільнив від покарання, призначивши рік іспитового терміну. У вироку, який опублікували у судовому реєстрі, йдеться, що обвинувачений 4 березня 2023 року був п'яним і повідомив відвідувачам кафе-піцерії, що заклад замінований.

У матеріалах справи йдеться, що інцидент трапився у в приміщенні кафе-піцерії «Чікаго». Євгеній Костровенко спілкувався з гостями закладу й розповідав їм, що у кафе будуть вибухи. Після цього піцерія зупинила роботу й працівники викликали правоохоронців.

Обвинувачений у суді повністю визнав свою провину. Він сказав, що 4 березня 2023 року був п'яний і не розумів, що робить. Суддя Зоряна Павлів визнала винним Євгенія Костровенка у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху (ч.1 ст.259 ККУ), але призначила рік іспитового терміну. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.