Затриманому загрожує до шести років тюрми

Поліцейські затримали 26-річного мешканця Львова, який погрожував підірвати багатоповерхівку на вул. Шевченка. Тепер чоловікові загрожує до шести років тюрми за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей.

Як розповіли в поліції Львівщини, у суботу, 23 березня, о 15:49 на оперативну лінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що підірве багатоповерхівку на вул. Шевченка у Львові.

Правоохоронці обстежили будівлю та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

Виявилося, що неправдиве повідомлення надав 26-річний львів’янин, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян (ч.1 ст.259 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.