Особу псевдомінера встановили за кілька годин – ним виявився на той час 36-річний львів’янин

Пустомитівський районний суд Львова виніс вирок Віталію Дмитерку, який надав неправдиве повідомлення про замінування районного відділу поліції у Львові. Чоловіку призначили три роки ув’язнення, однак звільнили від відбування покарання, встановивши іспитовий термін на той самий строк.

Як вказано у вироку суду, який винесли у січні 2024 року, інцидент трапився ще у листопаді 2021 року. Віталій Дмитерко, перебуваючи у селі Підбірці під Львовом, двічі подзвонив на оперативну лінію поліції та повідомив про підготовку вибуху на проспекті Червоної Калини, 66, де розташований Сихівський районний відділ поліції.

На місці працювали усі екстрені служби та не виявили жодних небезпечних предметів. Як інформувала поліція, особу псевдомінера встановили за кілька годин – ним виявився на той час 36-річний львів’янин, який заявив, що подзвонив у поліцію п’яним. У суді чоловік визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Євген Данилів, який дослідив усі матеріали та призначив Віталію Дмитерку три роки ув’язнення, але звільнив його від відбування покарання, встановивши іспитовий термін на той самий строк. На вирок ще може бути подана апеляція.