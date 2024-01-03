Неправдиве повідомлення про підготовку вибуху у одному з будинків на вул. Стрийській надав нетверезий 42-річний львів’янин

Сихівський районний суд Львова виніс вирок львів’янину Роману Лучку, який погрожував підірвати будівлю у Львові. Це уже вдруге чоловік надає неправдиві повідомлення про замінування. Псевдомінеру суд призначив чотири роки ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли наприкінці грудня 2023 року, Роман Лучко 20 липня повідомив на «Гарячу лінію Львова» про підготовку вибуху у Львові. На вказане чоловіком місце виїздити усі екстрені служби, провели евакуацію людей, але не виявили жодних небезпечних предметів.

Наступного дня після псевдозамінування поліція повідомила, що неправдиве повідомлення про підготовку вибуху у одному з будинків на вул. Стрийській надав нетверезий 42-річний львів’янин.

Допитаний у суді Роман Лучко визнав свою провину у неправдивому повідомленні про замінування. Згідно з висновком судово-психіатричного експерта, обвинувачений виявляє ознаки психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання алкоголю, синдром залежності, але може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Справу розглянула суддя Олена Горбань, яка призначила Лучку чотири роки ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.

Варто додати, що у жовтні 2021 року Роман Лучко надав поліції неправдиве повідомлення про закладення вибухівки поблизу Львівської міськради. Тоді суд також звільнив його від відбування 2,5 років тюрми, встановивши річний іспитовий термін.