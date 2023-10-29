Пенсіонер погрожував підірвати банк через відмову в отриманні кредиту

Личаківський районний суд Львова виніс вирок пенсіонеру Степанові Борщу, який погрожував підірвати відділення «ПриватБанку» після того, як йому відмовили в отриманні кредиту. За завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху чоловікові присудили умовний термін.

За матеріалами справи, наприкінці листопада 2019 року раніше судимий за ДТП та нанесення легких тілесних ушкоджень уродженець Дніпропетровщини прийшов у відділення «ПриватБанку» на вул. Пекарській у Львові, щоб отримати споживчий кредит. Через неблагонадійний фінансовий стан працівники банку відмовили пенсіонеру в отриманні кредиту, що його сильно обурило.

У присутності працівників та клієнтів банку чоловік заявив, що має у валізі вибуховий пристрій, який спрацює через декілька хвилин, якщо йому негайно не буде надано споживчий кредит.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав і розкаявся.

Суддя Роман Головатий, вивчивши матеріали справи, визнав Степана Борща винним у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху (ч. 1. ст. 259 ККУ). Вироком суду йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від основного покарання, призначивши іспитовий термін два роки.