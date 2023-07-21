Псевдомінувальником виявився 42-річний раніше судимий львів'янин

Поліцейські затримали 42-річного львів’янина, який погрожував підірвати будівлю на вул. Стрийській. З будівлі довелося евакуювати близько 50 людей, але небезпечних предметів виявлено не було.

Як розповіли в поліції Львівщини, 20 липня близько 13:30 невідомий зателефонував на «гарячу лінію» міста Львова з погрозою підірвати будівлю на вул. Стрийській. Диспетчери «гарячої лінії» одразу повідомили про це в поліцію.

Правоохоронці та вибухотехніки обстежили приміщення на вул. Стрийській та прилеглу територію. Також евакуювали близько 50 осіб, які перебували у будівлі. Вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявили. У поліції не уточнюють, яку саме будівлю погрожував підірвати чоловік.

Згодом поліцейські затримали чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування. Ним виявився раніше судимий 42-річний мешканець Львова, він був у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності (ч.1 ст.259 ККУ). Винуватцю загрожує до шести років позбавлення волі. Затриманому готують підозру та обиратимуть запобіжний захід.