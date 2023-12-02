Випадок трапився у львівському пабі «Човен» на вул. Вірменській

Галицький районний суд Львова визнав винним у дрібному хуліганстві Володимира Хабурського, який чіплявся до відвідувачів львівського пабу, лаявся та погрожував застосувати гранату, яка виявилась тренувальною. Суд призначив чоловіку 51 грн штрафу.

Як вказано у судовій постанові, яку винесли у листопаді 2023 року, випадок трапився ввечері 13 жовтня у львівському пабі «Човен» на вул. Вірменській у центрі міста. Володимир Хабурський поводив себе неадекватно, матюкався до відвідувачів пабу та погрожував застосувати гранату, яка виявилась імітаційно-тренувальною.

На місце викликали поліцію, яка склала щодо чоловіка протокол про адмінправопорушення через дрібне хуліганство. У суді Володимир Хабурський визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Людмила Мироненко, яка дослідила усі матеріали справи та призначила порушнику 51 грн штрафу за вчинення дрібного хуліганства. Він також має сплатити 537 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.