На місце викликали поліцію, яка порушила щодо Валентина Побокова кримінальну справу за фактом хуліганства

Червоноградський міський суд Львівщини виніс вирок Валентину Побокову, який вистрілив зі стартового пістолета у голову чоловіка, який зробив йому зауваження щодо російської мови. Нападнику призначили три роки ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, випадок трапився у вересні 2021 року у приміщенні кафе у Червонограді. На той час 34-річний уродженець Ялти Валентин Побоков перебував у нетверезому стані та погрожував іншому відвідувачу кафе стартовим пістолетом. Обвинувачений двічі вистрелив у напрямку чоловіка. На місце викликали поліцію, яка порушила щодо Валентина Побокова кримінальну справу за фактом хуліганства.

У суді раніше судимий Валентин Побоков не визнав правову кваліфікацію його вчинку, адже переконаний, що не порушував громадський порядок. Обвинувачений розповів, що він з знайомим прийшли у кафе, щоб випити. За словами Валентина Побокова, інший відвідувач кафе в образливій формі почав обурюватись тим, що він говорив російською мовою. Тоді Валентин Побоков дістав стартовий пістолет, націлився на чоловіка та вимагав вибачення. Нападник не пам’ятає, чи він натискав на курок.

Потерпілий у суді розповів, що Валентин Побоков із своїм знайомим прийшли у кафе, коли воно уже завершувало роботу, чоловіки грубо розмовляли з офіціантками російською та вимагали прийняти у них замовлення. Чоловік зробив їм зауваження, на що Валентин Побоков запропонував вийти, дістав пістолет та двічі вистрелив. Один постріл Валентин Побоков зробив біля голови потерпілого та потім вдарив його рукояткою пістолета по голові. Чоловік прийшов до тями, коли на місце уже приїхала поліція. Потерпілого доставили у лікарню з раною вуха та забійними ранами голови.

Після пострілу офіціантка кафе бачила, як у потерпілого потекла кров біля вуха, жінка не знала, чи це справжній пістолет. Допитаний у суді експерт стверджує, що заподіяти тілесні ушкодження цим пістолетом неможливо, бо він видає лише звук.

Справу розглянула суддя Юлія Дем’яновська, яка дослідила усі матеріали справи та визнала Валентина Побокова винним у хуліганстві та призначила йому три роки ув’язнення. На вирок суду ще може бути подана апеляція.