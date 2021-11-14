36-річний львів’янин зателефонував у поліцію, перебуваючи у нетверезому стані

Поліцейські розшукали 36-річного львів’янина, який анонімно повідомив про замінування відділу поліції на Сихові. З приміщення евакуйовували працівників, проте інформація про замінування не підтвердилась. Про це повідомила Нацполіція Львівщини вранці 14 листопада.

13 листопада опівночі до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що відділ поліції на Сихові у Львові заміновано. На місці події працювали слідчі, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні. Поліцейські обстежили приміщення та прилеглу територію, проводилась евакуація– вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Протягом кількох годин правоохоронці встановили особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування. Ним виявився 36-річний львів’янин. За його словами, у поліцію він зателефонував, перебуваючи у нетверезому стані.

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі терміном від двох до шести років.