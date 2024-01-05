Старосамбірський районний суд Львівщини визнав винним у дрібному хуліганстві учасника бойових дій Степана Т., який залякував працівників міськради гранатою та пістолетом – при перевірці з’ясувалось, що пістолет був пневматичним, а граната навчальною. Суд призначив чоловіку 51 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, учасник бойових дій, оператор котельні у сільській школі неподалік Старого Самбора Степан Т. 27 грудня прийшов у Старосамбірську міську раду у нетверезому стані. У приміщенні одного з кабінетів Степан Т. демонстрував гранату та пістолет, чим залякував двох людей, які там перебували. У судовій постанові не вказано причин такого вчинку.

На місце викликали поліцію, яка встановила, що граната була навчальною, а пістолет пневматичним. На Степана Т. склали протокол про адмінправопорушення через вчинення дрібного хуліганства. У суді він визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Юрій Пошивак, який дослідив усі матеріали справи та призначив Степану Т. 51 грн штрафу за вчинення дрібного хуліганства, також чоловік має сплатити 605 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.