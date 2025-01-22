23 березня 2024 року Назар Стащишин зателефонував у поліцію і повідомив, що нібито замінував будинок на вул. Шевченка

Залізничний районний суд Львова виніс вирок 26-річному львівʼянину Назару Стащишину, який повідомив про псевдозамінування багатоповерхівки. Суд призначив йому рік іспитового терміну.

Інцидент трапився 23 березня 2024 року. На оперативну лінію поліції зателефонував невідомий та повідомив, що підірве багатоповерхівку на вул. Шевченка, 17 у Львові. Правоохоронці обстежили будівлю та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

Виявилося, що неправдиве повідомлення надав 26-річний львів’янин Назар Стащишин, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, його затримали.

У суді Назар Стащишин свою провину визнав. Враховуючи обставини справи, суддя Андрій Кирилюк визнав його винним за ч. 1 ст. 259 ККУ та призначив 2 роки позбавлення волі. Втім суд звільнив його від покарання та призначив рік іспитового терміну.