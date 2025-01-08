Залізничний районний суд Львова виніс вирок військовому Юрію К. через неправдиві повідомлення про замінування залізничного вокзалу Львова та готелю. Обвинувачений є рецидивістом, його умовно-достроково звільнили для служби в ЗСУ. Врахувавши попередній вирок, йому призначили 5 років та 9 місяців тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2025 року, стрілець штурмового батальйону однієї з військових частин, мешканець Львівщини Юрій К. у жовтні 2024 року кілька разів телефонував у поліцію та повідомляв про замінування головного залізничного вокзалу Львова, а також готелю «Супутник». Інформація виявилась неправдивою і щодо псевдомінера порушили кримінальну справу. Поліція його розшукала та затримала.

У суді Юрій К. визнав свою провину у кримінальному правопорушенні. Відомо, що він є раніше судимим, зокрема востаннє за грабіж. Його умовно-достроково звільнили від відбування ув’язнення для служби у ЗСУ.

Справу розглянула суддя Наталія Галайко, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона визнала солдата Юрія К. винним у псевдозамінуванні, призначивши 4 роки тюрми. До цього покарання додали також невідбуте покарання за попереднім вироком, тому загалом йому призначили 5 років та 9 місяців ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити.