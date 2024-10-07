Поліція перевіряла повідомлення про замінування вокзалу та готелю у Львові

Поліцейські затримали 36-річного мешканця Львівського району за неправдиве повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу та готелю «Супутник» у Львові.

Як розповіли в поліції Львівщини, у неділю, 6 жовтня, близько 7:00 ранку на спецлінію 102 надійшло повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу та готелю на вул. Княгині Ольги у Львові. На об’єктах працювали вибухотехніки та кінологи, інші служби поліції, проводилась евакуація. У результаті вибухонебезпечних предметів не знайшли.

7 жотвня поліцейські повідомили про затримання зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування. Ним виявився 36-річний мешканець одного з сіл Городоччини (тепер Львівський район).

Затриманому повідомили про підозру за (ч. 1 ст. 259 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.