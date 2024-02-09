Львів'янинин сказав, що замінував чотири відділки поліції у Запоріжжі

Личаківський районний суд звільнив від покарання Юрія Гугніна, який повідомив поліцейських, що готує вибухи у Запоріжжі. Львів'янин отримав два роки випробувального терміну. У вироку йдеться, що Юрій Гугнін 28 травня 2020 року перебував у Львові й повідомив правоохоронців, що готує вибухи у чотирьох відділках поліції у Запоріжжі.

Згідно з матеріалами справи, львів'янина раніше неодноразово судили за дрібне хуліганство та неправдиві повідомлення про замінування. Під час судових засідань Юрій Гугнін повністю визнав провину, розкаявся та просив суворо не карати.

«Обвинувачений пояснив, що коли він приїхав до своєї колишньої дружини у Запоріжжя, то його побили. Через це він подав у відділ поліції заяву, але справу закрили, тому він і вчинив правопорушення», – йдеться у вироку.

Суддя Роман Головатий визнав Юрія Гугніна винним, але звільнив від покарання, призначивши два роки випробувального терміну. Також львів'янин сплатить 6,5 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.