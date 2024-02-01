Неповнолітньому загрожує до восьми років позбавлення волі

На Буковині кіберполіцейські викрили 17-річного хлопця, який надіслав неправдиве повідомлення про замінування однієї зі столичних шкіл. Правоохоронці встановили, що неповнолітній входив в так звані сватингові анонімні спільноти, які закликають повідомляти про фейкові мінування шкіл та інших державних установ, надсилаючи листи на е-мейли. Тепер хлопцеві загрожує до 8 років позбавлення волі.

Оперативники кіберполіції встановили, що 17-річний житель Буковини надіслав повідомлення про замінування на електронну пошту однієї зі шкіл Києва. До закладу негайно прибули вибухотехніки та кінологи, однак жодних вибухових пристроїв не виявили. Надалі встановили, що «жартівник» був активним учасником анонімних сватингових спільнот у месенджерах. Учасники таких груп закликають один одного до фейкових замінувань закладів освіти та державних установ.

Правоохоронці під час обшуку вилучили комп'ютери та мобільні телефони

«Такий вид хибних повідомлень, що мають на меті введення в оману аварійно-рятувальних служб та правоохоронних органів, називають сватингом (від англ. SWAT (Special Weapons And Tactics) - підрозділи у США та ряді інших країн, оснащені спеціальним обладнанням, які часто залучаються при реагуванні на повідомлення про замінування, захоплення заручників). За останній час в Україні аноніми частіше стали надсилати такі листи про мінування на електронні пошти», – повідомили в поліції Буковини в четвер, 1 лютого.

Правоохоронці провели обшук в помешканні неповнолітнього і вилучили комп’ютери та мобільні телефони. Поліцейські також припинили діяльність підконтрольних зловмиснику сватингових спільнот. Слідчі повідомили 17-річного буковинцю про підозру за ч. 2 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Наразі справу вже скерували до суду. За організацію сватингових спільнот та розсилання листів про фейкове мінування різних закладів неповнолітньому загрожує до восьми років позбавлення волі.